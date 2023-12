In Tröglitz stimmten Kinder mit ihren Erziehern und Lehrern auf die Weihnachtszeit ein. Was es im größten Dorf der Elsteraue zu feiern gab.

In Tröglitz lud der Nachwuchs zur Einstimmung in die Adventszeit ein. Die Steppkes der Kindertagesstätte waren auf einen Berg geklettert und boten ein Programm. Viele Eltern und Großeletern kamen.

Tröglitz/MZ. - Klirrende Kälte und ein Weihnachtsnachmittag mit viel Herz: So präsentierte sich die Kindertagesstätte am Park in Tröglitz. 120 Mädchen und Jungen werden hier betreut, die Steppkes kletterten auf den Berg im Garten und sangen für Eltern und Großeltern weihnachtliche Lieder. An den Ständen gab es heißen Kakao, süße Waffeln, Roster und selbst gefertigte Dekoration für Weihnachten. „Von dem Erlös wollen wir im nächsten Jahr Saatgut für unsere Hochbeete kaufen“, erzählt Katrin Bittner. Sie arbeitet seit 2001 als Erzieherin in der Kita Tröglitz und leitet diese inzwischen.