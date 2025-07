Ob Freibad, Meer, See oder Fluss – die Badeunfälle häufen sich. Auch die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Harzgerode sind alarmiert. Worin sie die Ursachen sehen und welche Tipps sie haben.

Harzgerode/MZ. - „Mann springt in Rhein und ertrinkt“, „Augsburger tot im Auensee gefunden“, „Vater und Sohn in See untergegangen“, „Eine Neunjährige und ein Dreijähriger ertrunken“ – Schlagzeilen aus den zurückliegenden beiden Wochen. Mit den Temperaturen steigt auch die Zahl der Badeunfälle.