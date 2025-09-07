Nicht nur das ehemalige Verwaltungsgebäude auf dem historischen Zekiwa-Gelände soll neues Leben erhalten. Welche Ideen es gibt.

Von Zekiwa zur Zukunft: Bauhaus gibt dem Areal neue Chancen

Zeitz/MZ. - Mit dem ehemaligen Zekiwa-Produktionsgebäude an der Geschwister-Scholl-Straße ist ein Stück Zeitzer Industriegeschichte saniert und damit erhalten worden. Auch das benachbarte Verwaltungsgebäude, derzeit noch eine Ruine, soll gerettet werden – darüber freuen sich Rita und Gerd Burkhardt aus Zeitz. Und sie hoffen, dass mit dem Projekt Neues Europäisches Bauhaus in Zeitz die Unterstadt, eben im Bereich des ehemaligen Zekiwa-Standortes, ein schönes Gelände erhalte – mit möglichst viel Grün. Und dass am Ende auch alles genutzt und geschätzt werde.