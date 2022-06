Vom Ballermann nach Droyßig: Mickie Krause kommt zum Open-Air

Droyssig/MZ - Das dritte Droyßiger Open-Air mit dem Ballermann-Star Mickie Krause („Schatzi, schenk mir ein Foto“) findet in diesem Jahr nicht auf dem Sportplatz, sondern auf dem Vorhof des Schlosses statt. Am Pfingstsonnabend, 4. Juni, wird das Livekonzert der Höhepunkt des Droyßiger Schlossfestes sein. Dieses wird dafür ausnahmsweise um zwei Wochen vorverlegt, sonst fand es traditionell am dritten Juni-Wochenende statt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<