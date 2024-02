Die Proteste gegen ein Batterie-Recyclingwerk in Gera-Cretzschwitz sind groß. Die Politik in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst sieht aber wenig Möglichkeiten, dagegen vorzugehen.

Jede Menge Bürgerinteresse in Droßdorf

Drossdorf/Droyssig/MZ. - So viel Bürgerbeteiligung an Gremien der Gemeinderäte hat es in der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst schon lange nicht gegeben wie jetzt.