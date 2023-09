In Luckenau findet an diesem Sonnabend das Deutsche Fahrradwohnwagentreffen statt. Rund 150 Gäste sind angereist, mit Rad, mit Zelt, mit Wohnwagen. Die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer auf Argentinien.

Verrückte Gefährte: Etwa 50 Fahrradwohnwagen machen in Luckenau bei Zeitz Station

Frühstück am Fahrradwohnwagen

Luckenau/MZ/ank - In einen besonderen Campingplatz hat sich an diesem Wochenende die Festwiese im Zeitzer Ortsteil Luckenau verwandelt. Wohnwagenbesitzer und -fans aus Deutschland und darüber hinaus sind angereist, um hier zu campieren, um sich und Besuchern gegenseitig ihre rollenden Feriendomizile vorzustellen. Dabei geht es nicht um Wohnwagen, die von Autos gezogen werden. Nein, Fahrräder gehören dazu. In Luckenau findet das Deutsche Fahrrad-Wohnwagentreffen statt. Insgesamt hat das Treffen rund 150 Teilnehmer, sie haben etwa 50 Wohnwagen dabei. Der Radfahrer mit der weitesten Anreise kommt aus Argentinien.

In Luckenau sind an diesem Wochenende Fahrradwohnwagen zu sehen. (Foto: Torsten Gerbank)

Zwei vorangegangene Treffen gab es bei Gera, nun ist Luckenau erstmals das Mekka der Fans dieser speziellen Campingfahrzeuge. Dabei sollen die Wohnwagen nicht nur auf der Wiese stehen bleiben, am Samstagnachmittag ist eine Gaudi-Ausfahrt geplant. Sie beginnt 14 Uhr. Danach wird gefachsimpelt und es werden die Schätze gezeigt. Eine Tombola soll letztlich den Tieren im Zeitzer Tierheim zugutekommen.