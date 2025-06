Zwei Brände halten Feuerwehrleute in Weißenfels in Atem

Im Keller dieses Hauses in Weißenfels hat es am Sonntagmorgen gebrannt.

Weißenfels/MZ. - Zwei Brände haben die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen in Atem gehalten. In beiden Fällen konnten die Brandschützer Schlimmeres verhindern.

Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurde um 3 Uhr zunächst ein Brand im Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Zeitzer Straße 30 gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache sei dort gelagerter Abfall in Brand geraten. Durch das Feuer seien Teile der angrenzenden Versorgungsleitungen beschädigt worden, was zum Ausfall von Strom und Wasser führte.

Nach Angaben der Polizei sind zwölf Personen aus dem Gebäude evakuiert worden. Während sich der Rest privat organisierte, habe man fünf Bewohner vorübergehend durch Behörden unterbringen müssen, heißt es. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 10.000 Euro.

Etwa eine Stunde später musste die Feuerwehr am Sonntagmorgen erneut ausrücken. Diesmal war ein leerstehendes Gebäude in der Weißenfelser Nikolaistraße betroffen. Unbekannte Täter hatten dort nach Polizeiangaben eine Couch in Brand gesetzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.