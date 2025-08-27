Döschwitz/MZ/ank - Die Bundesstraße 180 musste bei Zeitz am Dienstagabend vorübergehend für den Verkehr voll gesperrt werden. Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis dazu am Mittwoch mitteilte, hatte sich zwischen den Orten Meineweh und Döschwitz ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 55-Jähriger so schwer verletzt wurde, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wie die Polizei weiter mitteilte, war etwa in Höhe der Kreuzung Plantagenweg im Verlauf eines Überholmanövers ein Auto mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Bei der Kollision seien die beiden Fahrzeuge stark beschädigt worden, Betriebsstoffe liefen aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr kamen unter anderem zur Beräumung der Straße zum Einsatz, heißt es von der Polizei weiter. Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache seien aufgenommen worden, wird zudem mitgeteilt.