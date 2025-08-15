Gerichtsverhandlung in Zeitz Verkaufte Kühe und ein ominöser Vertrag: Amtsgericht Zeitz setzt auf Schriftprobe - worum es eigentlich geht
Vor dem Amtsgericht stehen Aussage gegen Aussage. Was für Aufklärung sorgen soll.
15.08.2025, 10:00
Zeitz/MZ. - „Wir sehen uns hier nächstes Jahr wieder. Bis dahin haben wir die Verträge überprüft. Und dann wird sich herausstellen, wer von Ihnen beiden gelogen hat. Für denjenigen wird es hart“, kündigte der Strafrichter am Zeitzer Amtsgericht zum Ende einer Verhandlung wegen Diebstahls an.