Vor dem Amtsgericht stehen Aussage gegen Aussage. Was für Aufklärung sorgen soll.

Verkaufte Kühe und ein ominöser Vertrag: Amtsgericht Zeitz setzt auf Schriftprobe - worum es eigentlich geht

Eine Entscheidung im aktuellen Verfahren soll es wohl erst nächstes Jahr geben.

Zeitz/MZ. - „Wir sehen uns hier nächstes Jahr wieder. Bis dahin haben wir die Verträge überprüft. Und dann wird sich herausstellen, wer von Ihnen beiden gelogen hat. Für denjenigen wird es hart“, kündigte der Strafrichter am Zeitzer Amtsgericht zum Ende einer Verhandlung wegen Diebstahls an.