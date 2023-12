Nicht nur Einzelhändler in der Innenstadt öffneten am Sonntagnachmittag ihre Läden. Am Roßmarkt in Zeitz fand auch der erste Kreativmarkt statt. Was es zu entdecken gab.

Nicht nur Kinder begeisterte die Modellbahnausstellung des Zeitzer Vereins in der Wendischen Straße, die zum Angebot in der Innenstadt passte.

Zeitz/MZ. - Kreativ, weihnachtlich und familiär ging es am Sonntagnachmittag in der Zeitzer Innenstadt zu. Das lag am verkaufsoffenen Sonntag, zu dem die Einzelhändler und der Stadtmarketingverein eingeladen hatten. Das lag aber auch daran, dass der Zeitzer Kreativmarkt mit etlichen Ständen an den Roßmarkt lockte. Und nicht zuletzt lag es daran, dass in der Wendischen Straße in einem großen leerstehenden Ladengeschäft wieder die Modellbahnausstellung des Zeitzer Modellbahnclubs Eduard Tretrop stattfand.