Der Kreativmarkt am Sonntag war der beste Beweis, dass es viele Leute in die Zeitzer Einkaufsmeile zieht, wenn das Angebot stimmt. Was an den Ständen besonders auffiel

Zeitz/MZ. - „Das müsste jeden Tag so sein, dann wäre die Welt in der Innenstadt in Ordnung“, sagte Karlheinz Rothe am Sonntagnachmittag. Er war mit seiner Lebensgefährtin unterwegs und bummelte an den zahlreichen Ständen vorbei. „Wenn man die Hälfte von denen in ein leerstehendes Geschäft packen könnte...“