Eine Reihe von Veranstaltungen zogen am Samstag Besucher an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ/ank - Eine Portion Bildung, viel Unterhaltung und jede Spaß hatte der Samstag für Klein und Groß in Zeitz zu bieten. Besonders schrill und bunt ging es dabei am Samstagnachmittag in der Innenstadt zu. Das in Zeitz ansässige Zirkusprojekt Upsala hatte zum Zirkuskarneval eingeladen. Da wurden auf dem Altmarkt in Zeitz nicht nur Kostüme gebastelt und erste Kunststücke gezeigt, es gab auch einen bunten Umzug durch die Wendische Straße in den Goethepark. Dort zeigten dann kleine und große Künstler ihr Können, unter anderem mit Jonglierkeulen, Bällen und Reifen.