„Elternarbeit ist wichtig“, weiß Michael Trummer, Vereinschef der Zeitzer Kanuten. Maren Tschiedel ist so eine engagierte Mutter. Warum eine Zeitzerin wegen ihr in die Luft geht.

Zeitz/MZ. - Vergangenes Jahr feierte der Kanuverein Zeitz sein 75-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass bekamen die Mitglieder eine Ballonfahrt vom Ballonteam Burgenlandkreis geschenkt. „Das stellte uns vor eine Herausforderung“, erinnert sich Vorstandsmitglied Maren Tschiedel. „Wer sollte in die Lüfte gehen? So entstand eine ganz neue Idee.“ Innerhalb kürzester Zeit klapperte Maren Tschiedel in Eigenregie Zeitzer Geschäfte ab und fragte nach Gutscheinen und Sachpreisen, bis sie 24 verschiedene zusammenhatte. „Damit haben wir dann 450 Adventskalender bestückt, die wir verkauft haben.“ Die Preise hatten immerhin einen Gesamtwert von über 2.000 Euro. An jedem Verlosungstag gab es die Möglichkeit auf bis zu zehn Gewinner.