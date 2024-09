Wie es in der Elsterstadt zum Wassersport kam und warum so viele Erfolge zu verbuchen sind.

Zeitz/MZ. - „Oh, schau mal!“ und „Erinnerst du dich noch?“ waren am vergangenen Samstag am Bootshaus in der Zeitzer Stephanstraße immer wieder zu hören. Bei einer Präsentation zum 75. Geburtstag des Vereins liefen unzählige alte Fotos über den Bildschirm, die sich die Besucher mit großem Interesse ansahen. Angeboten wurden Kanufahrten auf dem Mühlgraben, Probetraining im Kajak oder Canadier, Volleyball, Fitness sowie Skat. „Es war ein sehr gelungener Tag“, fasst Michael Trummer zusammen. Seit 2019 ist der ehemalige erfolgreiche Kanute erster Vorsitzender des Kanuvereins Zeitz. „Viele Ehemalige sind gekommen; der am weitesten Gereiste kam aus Luxemburg.“