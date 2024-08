CSD im Burgenlandkreis US-Generalkonsul spricht in Zeitz: Warum er die queere Gemeinschaft unterstützt

Wenn am Samstag in Zeitz der zweite Christopher Street Day im Burgenlandkreis stattfindet, dann spricht dort John R. Crosby, US-Generalkonsul in Leipzig. Warum er nach Zeitz kommt.