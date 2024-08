Am Sonnabend, 31. August, wird in Zeitz erstmals ein Christopher Street Day gefeiert. Wie Veranstalter und Polizei Konfrontationen mit Gegnern verhindern wollen.

Zeitz/MZ. - Der Christopher Street Day in Zeitz hat noch gar nicht stattgefunden. Dennoch gibt es in seinem Zusammenhang bereits die ersten Ermittlungen der Polizei. Denn die Regenbogenfahne, das weltweite Symbol für Vielfalt und Toleranz, die die Veranstalter über dem Eingang des Zeitzer Rathauses aufhängen durften und die Werbung für den CSD in Zeitz machen sollte, war schon nach 24 Stunden verschwunden. Geklaut! „Schon als wir die Flagge aufgehängt haben, sind uns von Leuten aus vorbeifahrenden Autos heraus Beleidigungen zugerufen worden“, sagt Eric Stehr. Der Weißenfelser gehört der Organisationsgruppe des CSD im Burgenlandkreis an. Der Christopher Street Day, der in Zeitz am 31. August begangen wird, ist ein Fest- und Demonstrationstag, bei dem Menschen mit anderer sexueller Orientierung als der Heterosexualität für Gleichberechtigung eintreten.