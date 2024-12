Gutenborn/MZ/ank - Glück im Unglück hatte am Freitag, dem 13., ein Autofahrer auf der Bundesstraße 2 in der Gemeinde Gutenborn. Wie die Polizeiinspektion Halle am Wochenende mitteilte, war er gegen 19.15 Uhr mit seinem Wagen zwischen Droßdorf und Giebelroth im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn der B2 abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich auf dem angrenzenden Feld und musste abgeschleppt werden. Den Fahrer, so die Polizei, habe ein Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei einer Untersuchung seien keine Verletzungen festgestellt worden.