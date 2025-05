Zeitz/MZ. - Bislang unbekannten Täter haben es in der Nacht zu Donnerstag einen in Zeitz am Wasserberg abgestellten Anhänger gestohlen.

Dazu, so berichtet die Polizei verschafften sich die Diebe zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Privatgrundstück und entfernten eine dort angebrachte Diebstahlsicherung. Polizeibeamte waren zwecks Spurensuche am Tatort.

Zuvor, heißt es weiter vom Revier, zeigte ein Geschädigter in der Vater-Jahn-Straße einen Einbruch in seine Garage an. Daraus entwendeten ebenfalls noch unbekannte Täter in der gleichen Nacht ein Moped der Marke Simson.

Nach beiden Fahrzeugen sowie den jeweils daran angebrachten Kennzeichen werde nun gefahndet.