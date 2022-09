Unbekannte rast mit dem Fahrzeug davon

Zeitz/MZ - Einer Botin ist am Donnerstagabend in Zeitz der Pkw gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau ihren Pkw mit laufendem Motor und offener Tür in der Tiergartenstraße stehen gelassen, um Prospekte in einen Briefkasten einzuwerfen. Eine unbekannte Frau nutzte die Gelegenheit, sprang in den Wagen und floh mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ernst-Thälmann-Stadion. Nach Angaben der Augenzeugin hatte die Diebin ihre dunklen Haare zu einem Zopf gebunden und trug schwarze Kleidung. Zusammen mit dem Fahrzeug ist zudem die Handtasche der Botin gestohlen worden, in der sich die unterschiedlichen persönlichen Dokumente befunden haben. Zwar habe die Polizei schnellstmöglich eine Fahndung nach dem südkoreanischen Pkw eingeleitet, die aber bis zum Freitagnachmittag keinen Erfolg gebracht hat.