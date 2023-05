Eric Peter hat seinen Schafhof in Pötewitz weiter ausgebaut. Es gibt nicht nur mehr Tiere, sondern jetzt auch mehr Angebote für interessierte Besucher. Was es alles neues gibt.

Pötewitz/MZ - Der Schafhof von Eric Peter im Wetterzeuber Ortsteil Pötewitz ist ein Erfolgsmodell. Soviel kann man sicher schon mal sagen. Denn nach gut einem Jahr hat sich bei ihm nahezu alles verdoppelt. „Ich habe mit gut 100 jetzt doppelt so viele Tiere, auf einer doppelt so großen Fläche. Und mit schätzungsweise 500 bis 600 Gästen waren zum Anradeln am 1. Mai so viele Besucher bei uns auf dem Hof, wie noch nie“, freut sich Peter über sein kleines, stetig wachsendes Unternehmen im Nebenerwerb. Hauptberuflich ist er als Kfz-Mechatroniker beschäftigt. „Da komme ich mit den Schafen schnell mal auf einen 14-Stunden-Tag“, sagt er.