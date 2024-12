Die gebürtige Zeitzerin Almut Buchwitz ist in die Region zurückgekehrt. Dabei ist sie weit herumgekommen. Jetzt eröffnet sie in Grana einen neuen Laden.

Grana/MZ. - Der Zettel an der hinteren Passage im Einkaufszentrum Floßgraben in Grana ist klein. So klein, dass er auf das neue Geschäft kaum aufmerksam macht. „Und doch gab es schon ein paar Neugierige, die am Schaufenster gestanden und geguckt haben“, freut sich Almut Buchwitz.