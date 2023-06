Noch bis Anfang Juli können die Zeitzer in einer interaktiven Ausstellung auf dem Altmarkt darüber nachdenken, wie respektvoll sie mit anderen Menschen umgehen und was Toleranz und Vielfalt bedeuten.

„ToleranzRäume“ in Zeitz

Die Geschwister Carla und Theo Schiro aus Leipzig haben Spaß vor der Spiegelwand und hören interessiert zu , was aus den dort versteckten Ohrmuscheln herauskommt.

Zeitz/MZ - „Ständig wird von allen Seiten Toleranz eingefordert. Doch was ist Toleranz? Die Antwort darauf ist nicht einfach“, sagte Kathrin Weber, Bürgermeisterin der Stadt Zeitz, am Samstagnachmittag während der Eröffnung der Woche der Toleranz in der Elsterstadt auf dem Zeitzer Altmarkt.