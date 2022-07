Technik aus Festzelt in Profen gestohlen

Die Polizei gibt den Wert der gestohlenen Gegenstände mit einigen tausend Euro an.

Um den DIebstahl von Veranstaltungstechnik muss sich die Polizei in der Elsteraue in Profen kümmern.

Profen/MZ/and - In der Elsterau in Profen wurde laut Polizei am Samstagmorgen - wahrscheinlich etwa zwischen 2.30 Uhr und 7.30 Uhr - Veranstaltungstechnik aus einem Festzelt gestohlen. Näheres ist noch nicht bekannt.

Nach der MZ vorliegenden Informationen soll es sich bei dem Ort des Diebstahls um das Festzelt für die Feier im Profener Paradies handeln. Dort fand am Wochenende der Abschluss der Festwoche statt, mit der Profen sein 900-jähriges Bestehen feierte.

Der Wert der entwendeten Boxen, Lichttechnik, Kabel und ähnliches wird von der Polizei mit mehreren tausend Euro angegeben. Ermittlungen wurden aufgenommen.