Zum Girls- und Boysday im April öffnen regionale Unternehmen für Schüler ab zwölf Jahren ihre Pforten. Die Palette reicht von der Großbäckerei bis zur Computerfirma. Hier ein Überblick.

Zum ersten Mal öffnet die Bagel Bakery in Droßdorf zum Girlsday ihre Pforten. Dieser Tag findet am 23. April bundesweit statt. Geschäftsführer Christian Kiefer freut sich darauf und die Bagels dürfen auch gekostet werden.

Zeitz/MZ. - Bäcker, Koch, Friseurin? Die Wahl des richtigen Berufs bereitet Schülern und Eltern oft Kopfzerbrechen. Um sich langfristig damit zu beschäftigen, gibt es zahlreiche Angebote. Eins davon ist der bundesweite Girls- und Boysday. Dazu öffnen am 23. April Unternehmen bundesweit ihre Türen. Unter dem Motto „Dein Tag, dein Weg!“ können Schüler ab der fünften Klasse Firmen besuchen und Berufe erleben. Bundesweit stehen rund 7.000 Angebote mit mehr als 60.000 Plätzen für Mädchen und rund 4.000 Angebote mit über 20.000 Plätzen für Jungen zur Verfügung. Unter Girlsday-Berufen versteht man dabei Jobs, in denen der Anteil weiblicher Auszubildenden bei weniger als 40 Prozent liegt. Die MZ schaute sich um, welche regionalen Angebote es gibt und zeigt eine Auswahl.