Die Häuser Roßmarkt 13 und Roßmarkt 13a in Zeitz: In den oberen Etagen praktizieren jetzt Ärzte des Medizinischen Versorgungszentrums Doceins. Der Fahrstuhleingang befindet sich auf der Rückseite des Komplexes. Manch ein Patient findet ihn nicht auf Anhieb.

Zeitz/MZ. - Der Umzug ist jetzt vollzogen. Ärzte und Schwestern des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Doceins, die bislang Patienten in der von-Harnack-Straße empfangen haben, sind nun in den oberen Etagen des Gebäudekomplexes Roßmarkt 13, 13a und Kramerstraße 1 in der Zeitzer Innenstadt zu finden. Und auch wenn noch nicht jeder Stuhl am endgültigen Platz steht: Der Praxisbetrieb bei Haut-, Haus- und Kinderärzten läuft auf drei Ebenen. Und Patienten, mit denen die MZ am Donnerstag vor dem Haus ins Gespräch kam, sind zufrieden. Alles sei hell und freundlich, Schwestern und Ärzte seien nett und kompetent, hieß es unter anderem.