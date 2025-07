Leoni Amler lebt für die Feuerwehr. Sie ist Jugendwartin bei der Feuerwehr in Köthen und studiert Sicherheit und Gefahrenabwehr in Magdeburg.

Köthen/MZ. - Wenn es brennt, bleibt keine Zeit für lange Überlegungen. Es zählt jede Sekunde. Doch in Leoni Amlers Alltag geht es oft um das genaue Gegenteil: vorausschauendes Denken, komplexe Planung und manchmal kreative Umwege. Die 24-Jährige ist Jugendfeuerwehrwartin in Köthen, studiert „Sicherheit und Gefahrenabwehr“ in Magdeburg und pendelt regelmäßig zwischen Theorie und Praxis, Hörsaal und Feuerwehr.