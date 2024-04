Das Medizinische Versorgungszentrum Doceins hat in Zeitz am Mittwoch neue Räume offiziell eröffnet. Es ist im Gebäudekomplex Roßmarkt 13, Roßmarkt 13a und Kramerstraße 1 zu finden.

Zeitz/MZ/ank - Mitten in der Zeitzer Innenstadt gibt es nun ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). Das MVZ Doceins hat seine neuen Räumlichkeiten im Gebäudekomplex Roßmarkt 13, Roßmarkt 13a und Kramerstraße 1 am Mittwoch offiziell eröffnet. Zunächst praktizieren in der oberen Etage des Hauses zwei Kinderärztinnen. Es folgen bis Juli Hausärzte und eine Hautarztpraxis. Die Ärzte des MVZ praktizierten zuletzt vor allem in Räumlichkeiten in der von-Harnack-Straße.