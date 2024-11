Die Tat hatte Bestürzung hervorgerufen - in Zeitz wurden Anfang Oktober zehn Stolpersteine, die an jüdische Opfer des Holocausts erinnern, herausgerissen. Nun sollen sie ersetzt werden.

Zeitz - Die in Zeitz (Burgenlandkreis) herausgerissenen und gestohlenen Stolpersteine sollen am 28. November neu verlegt werden. Erster Ort ist die Kramerstraße, wie die Stadt mitteilte. Dort sollen drei neue Steine an die jüdische Familie Mendelsohn erinnern. Im Anschluss daran sind Verlegungen an weiteren Orten geplant.

Im Oktober waren sämtliche zehn Stolpersteine in der Stadt herausgerissen und gestohlen wurden. Die goldfarbenen Steine sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern.

Schockierende Tat: Alle zehn Stolpersteine in Zeitz gestohlen

Die Tat hatte für Entsetzen in ganz Sachsen-Anhalt und darüber hinaus gesorgt. Um die Suche nach den Tätern zu unterstützen, hat der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel (Grüne) 1.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter und zur Rückgabe der gestohlenen Stolpersteine führen.

Neben der Bestürzung war auch die Solidarität groß: Für die neuen Stolpersteine in Zeitz kamen in den vergangenen Wochen über 50.000 Euro per Spenden zusammen. Schüler stellten zudem per 3D-Drucker provisorische Steine her, die bis zur Verlegung der goldenen Gedenksteine als Ersatz dienen.

Auch in Halle stehlen Unbekannte Stolpersteine

In Sachsen-Anhalt war es in den vergangenen Wochen nicht nur in Zeitz zu einem Diebstahl gekommen, sondern auch in Halle. Hier wurden fünf Stolpersteine aus dem Pflaster gerissen und gestohlen. Sie konnten bereits durch neue ersetzt werden.

Nach Angaben des Künstlers und Initiators des Stolpersteine-Projekts, Gunter Demnig, sind weltweit bisher rund 112.000 Stolpersteine verlegt worden, etwa 900 seien gestohlen worden.