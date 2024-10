Rund drei Wochen nach dem Diebstahl von fünf Stolpersteinen in Halle wurden diese nun durch neue ersetzt.

Nach Diebstahl: Neue Stolpersteine erinnern in Halle an Holocaust-Opfer

Die gestohlenen Stolpersteine in Halle wurden am 29. Oktober 2024 ersetzt.

Halle/MZ. - Kurz vor dem fünften Jahrestag des antisemitischen Anschlags auf die Synagoge in Halle haben Unbekannte fünf Stolpersteine in der Landsberger Straße gestohlen. Am Dienstag, 29. Oktober, hat der für die kleinen Gedenktafeln zuständige Zeitgeschichtenverein Halle neue Stolpersteine eingesetzt.