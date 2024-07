In der gesamten Ortslage von Kayna wird das Kanalsystem erneuert und es werden Wasserleitungen ausgetauscht. Warum Anwohner der Schmöllnschen Straße unzufrieden sind.

Kanalbau in Kayna

Kayna/MZ. - Die Sonne scheint und die Petzolds aus Kayna wollen in ihren Garten schauen; ein kurzer Weg, ein paar Meter weiter den Berg hoch. Ehemann Manfred nimmt seine Frau Sieglinde fest an die Hand und lenkt den Rollator über den Frostschutz-Schotter. Die Räder des Gefährts springen über die spitzen Steine und die Rentnerin hat sichtlich Mühe, voran zu kommen. „Es ist schwer, wenn man auf eine Gehhilfe angewiesen ist“, meint die 84-Jährige und schaut auf die vor ihr liegende Anhöhe, auf der blaugraue Steine in unterschiedlicher Größe liegen. „Früher war das anders, da führte ein Weg aus Sand und Kies hinauf. Das war auch nicht schön, aber machbar.“