Stadt Zeitz trennt sich von Instrumenten: Auktion am Freitag im Capitol

Zeitz/MZ/ank. - Die Stadt Zeitz trennt sich von einigen ausgewählten Musikinstrumenten: Und das geschieht im Rahmen einer öffentlichen Versteigerung, die an diesem Freitag im Capitol stattfindet.

Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung kommen unter den Hammer ein Flügel der Firma Gerbstädt, ein Flügel der Firma Gerhard Adam, zweiFlügel der Firma Zimmermann, ein Klavier der Firma Alexander Herrmann sowie eines der Firma Zimmermann und ein Kontrabass von Rubner. Die Flügel und Klaviere sind bis auf ein Instrument spielbereit, diese werden laut Stadtsprecher Lars Werner gestimmt an die Käufer abgegeben. Ein Klavier sei geeignet für Bastler oder Dekorationszwecke. Der Kontrabass könne repariert und im Anschluss wieder gespielt werden. Die Instrumente, wird mitgeteilt, werden für den Spielbetrieb im Capitol nicht mehr benötigt. Deshalb werden sie nun angeboten.

Der Kontrabass von Rubner wird versteigert. Foto: Stadtverwaltung

Die Versteigerung übernimmt Auktionator Stefan Auerswald. Er ist in der Region als Schulleiter des Droyßiger Christophorusgymnasiums bekannt. Vor der Auktion, die pünktlich 15 Uhr beginnt, besteht im Capitol ab 14 Uhr die Möglichkeit zur Besichtigung der Instrumente. Dabei werden Interessenten auch Fragen beantwortet. Stadtsprecher Werner wirbt für den Kauf eines der Instrumente: „Wer selbst ein wie hier angebotenes Instrument spielt, sollte sich diese Gelegenheit zur Ersteigerung nicht entgehen lassen. Aber auch alle anderen Interessenten sind an diesem Tag eingeladen, vielleicht ein Instrument zum Schnäppchenpreis zu ergattern“, sagt er.Weitere Auskünfte gibt vorab Maria Fischer vom Sachgebiet Kultur und Tourismus. Maria Fischer ist über Telefon 03441/6 88 00 oder via E-Mail: [email protected] erreichbar.