Elsteraue/MZ. - Sorge, Kopfschütteln, Gleichgültigkeit: Mit gemischten Gefühlen reagieren Bewohner der Gemeinde Elsteraue darauf, dass ihr ehemaliger Mitbürger Adrian Ursache (49) am Montag aus der Haft in Burg (Jerichower Land) entlassen worden ist (die MZ berichtete). Ursache, der im August 2016 in seinem damaligen Heimatort in der Gemeinde Elsteraue bei der Zwangsräumung seines Hauses auf einen Polizisten geschossen hatte und wegen Mordversuchs sieben Jahre hinter Gittern saß, gilt nach aktuellen Recherchen aus Sicht der Behörden weiterhin als hochgefährlich. Und er gehört zur Reichsbürgerszene, die die Bundesrepublik und ihre Gesetze nicht anerkennt.

