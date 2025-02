Wie das Weltraumkommando der Bundeswehr informiert, verglühte am Mittwochmorgen ein Teil einer Falcon-9-Rakete in der Atmosphäre. Was der Zeitzer Richard Tretjak im Video festhielt und wie es überhaupt dazu kam.

Zeitz/MZ. - Richard Tretjak glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Als der Zeitzer am frühen Mittwochmorgen gegen 5 Uhr aus dem Fenster seiner Wohnung in der Zeitzer Virchowstraße blickte, sah er ein merkwürdiges Licht: Etwas bewegte sich hell leuchtend, aber langsam am Himmel entlang, wie er beschreibt. Geistesgegenwärtig griff er zum Mobiltelefon und hielt, was er sah, im Video fest. „Alter, was zur Hölle ist das?“ war seine berechtigte Frage.