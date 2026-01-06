Kinder und Jugendliche bringen Segen und Freude in die Häuser. Warum es dieses Mal besonders um andere Kinder geht.

So viele Sternsinger wie nie gestalten Gottesdienst im Dom St. Peter und Paul Zeitz: Was ihr Motto ist

Nicht einfach nur Caspar, Melchior Balthasar, sondern ganz viele Sternsinger gestalteten gemeinsam mit Diakonin Yvette Lange den Gottesdienst im Zeitzer Dom.

Zeitz/MZ/and. - Am Dreikönigstag füllte sich der Dom St. Peter und Paul Zeitz zum Gottesdienst mit den Sternsingern. Und es waren derer sehr viele, Kinder und Jugendliche, die Segen und Freude in die Häuser bringen. Und die gemeinsam mit Diakonin Yvette Lange einen sehr stimmungsvollen Gottesdienst gestalteten.

Darin ging es vor allem um das Motto der Stermnsingeraktion 2026. Und um den Gedanken Kinder für Kinder: Das Motto der diesjährigen Aktion lautet: „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“, wobei der Fokus auf Kinderarbeit, insbesondere in Bangladesch liegt.

Dafür wurden und werden am 6. Januar noch Spenden gesammelt und der Segen zu den Menschen getragen. Auch ins Zeitzer Rathaus, ins Klinikum oder die Michaeliskirche zum Beispiel.