Zeitz/MZ. - Irene Neuperts Augen leuchten. „Wir freuen uns, es ist so schön geworden“, sagt die 84-Jährige am Montagnachmittag in Zeitz-Ost. Sie hat es sich auf einer Parkbank gemütlich gemacht und ihr Blick fällt auf die Stele, die seit vielen Jahren am Rande des Platzes der Deutschen Einheit steht, dort, wo Gustav-Mahler- und Beethovenstraße zusammentreffen.

Graue Säule in Zeitz-Ost ist jetzt bunt

Lange Zeit war die Säule vor allem eines: grau und unansehnlich. Doch das hat sich nun geändert. Sie schmücken jetzt bunte Kinderzeichnungen, die mithilfe von Tafeln angebracht wurden. Darauf zu sehen sind Marienkäfer, Blumen, Fische im Wasser, Regentropfen und Sonnen, aber auch Schaukeln, die an Bäumen hängen.

Die Zeichnungen entstanden im Rahmen eines Malwettbewerbs des Landschaftspflegevereins Mittleres Elstertal (LPV), der unter dem Motto „Unsere Erde. Unser Zuhause“ stattfand. Hort- und Grundschulkinder waren eingeladen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und Ideen zu Papier zu bringen. Wie Vereinsvorsitzender Rainer Helms bei der Einweihung am Montag berichtete, wurden insgesamt 41 Zeichnungen eingereicht. Zehn Werke sind nun ausgewählt und schmücken die Stele. Sie stammen von Mädchen und Jungen, die den Hort der Grundschule Zeitz-Ost, die Grundschule Stadtmitte, den Hort Kunterbunt sowie den Hort Am Schwanenteich besuchen. Die übrigen Bilder sollen demnächst in einer Ausstellung präsentiert werden.

Projekt bekommt viel Unterstützung aus Zeitz

Unterstützung erhielt das rund 3.500 Euro teure Projekt von den Zeitzer Großvermietern Wohnbau Theißen, Wohnungsgenossenschaft 1. Mai, Wohnungsbaugesellschaft Zeitz sowie Zeitzer Wohnungsgenossenschaft, außerdem von den Stadtwerken, dem Rotary Club und den Zeitzer Oldtimerfreunden.

Die ausgestellten Zeichnungen sollen etwa zwei Jahre lang zu sehen sein. Danach, so der Plan, solle ein neuer Wettbewerb folgen. LPV-Vorsitzender Helms hofft zudem, dass bis dahin noch ein Beet zu Füßen der Stele angelegt werde, was dem Projekt zusätzlichen Charme verleihen würde. Und einen Wunsch teilen er und Irene Neupert mit vielen Zeitzern: Sie hoffen, dass die Bilder so erhalten bleiben, wie sie sind, und nicht von irgendwem einfach beschmiert oder anders verunstaltet werden.