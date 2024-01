In der Silvesternacht kam es in Zeitz zu einem schweren Zwischenfall: Ein 34-jähriger Mann wurde mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Der 25-jährige mutmaßliche Täter konnte dank Zeugenaussagen festgenommen werden.

Zeitz/MZ. - In Zeitz ist in der Neujahrsnacht ein 34 Jahre alter Mann mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitgeteilt hat, ist der Mann noch in der Nacht notoperiert worden.

Mit Hilfe von Zeugen habe der 25-jährige mutmaßliche Täter gestellt werden können, heißt es weiter. Die Tat hat sich gegen 0.45 Uhr ereignet. Konkretere Information zum Ort des Geschehens und möglichen Hintergründen hat es am Morgen nicht gegeben.