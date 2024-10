Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, M.), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, übergab am Dienstag einen Klimaschutzvertrag an die Südzuckermanager Hans-Peter Gai (l.) und Markus Lorenz.

Zeitz/MZ. - Die Zeitzer Zuckerfabrik der Südzucker AG wird in der Zukunft klimaneutral produzieren. Der Bund unterstützt die dazu notwendige Umrüstung der Anlagen mit bis zu 227 Millionen Euro. Wie die in Mannheim ansässige Südzucker AG mitteilte, hat das Unternehmen am Dienstag den Zuschlag für eine Klimaschutzförderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erhalten. Südzucker sei eines von 15 Unternehmen, die für einen Klimaschutzvertrag ausgewählt wurden. Sie erhalten insgesamt eine Förderung in Höhe von bis zu 2,8 Milliarden Euro für die Einsparung von CO₂.