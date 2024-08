Die nächsten Schwimmlehrgänge in Zeitz beginnen im September.

Schwimmkurse in Zeitz: An diesem Mittwoch startet die Anmeldung

Im Herbst gibt es wieder Schwimmkurse in Zeitz.

Zeitz/MZ/ANK. - In der Zeitzer Naether-Schwimmhalle wird es auch in diesem Herbst Schwimmkurse geben. Anmeldungen sind ab diesem Mittwoch, 18 Uhr, möglich.Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind insgesamt vier Kurse im Angebot. Sie finden in der Zeit vom 16. September bis 18. Januar des kommenden Jahres statt. „Ziel der Kurse ist es, den Teilnehmenden die Grundlagen des Schwimmens beizubringen“, erklärt Stadtsprecher Lars Werner. Mitmachen können sowohl Kinder, die mit Beginn des Kurses mindestens sechs Jahre alt sind, als auch Erwachsene. Es gibt Kurse, die samstags und sonntags stattfinden, und Kurse, bei denen die Teilnehmer montags und mittwochs üben.

Die Kursgebühr beträgt für Erwachsene und Kinder 100 Euro. Für Inhaber des Sozialpasses der Stadt Zeitz, der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst und der Gemeinde Elsteraue beträgt die Kursgebühr 90 Euro, so die Stadt. Die Vertragsunterlagen sowie die Kursgebühr werden laut Werner zur jeweils ersten Schwimmstunde des Kurses zur Unterschrift vorgelegt und bezahlt. Eine Kursteilnahme ohne vorherige Zahlung der Kursgebühr sei nicht möglich. Die Lehrgänge umfassen jeweils zwölf Stunden zu jeweils 60 Minuten. Unterrichtet werde in Gruppen mit höchstens zehn Teilnehmern gegeben. Ziel sei es, dass den Teilnehmern die Schwimmfähigkeit mit der Seepferdchenurkunde bestätigt wird. Damit wird bescheinigt, dass die jeweilige Person vom Beckenrand springen und dann 25 Meter schwimmen kann. Zudem habe sie es geschafft, mit den Händen und ohne Hilfsmittel einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser zu holen.

Die Anmeldungenfür Schwimmkurse sind ab diesem Mittwoch, 28. August, 18 Uhr, über die Internetseite der Stadt Zeitz möglich.