In Zeitz musste ein schwerverletzter Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht werden.

Zeitz/MZ - +

Bei einem Unfall in der Zeitzer Rothestraße hat sich ein Motorradfahrer am späten Mittwochabend schwer verletzt. Nach Angaben von Zeugen fuhr er kurz nach 23 Uhr augenscheinlich mit hohem Tempo die Straße hinunter. Dabei verlor der Zweiradfahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt und prallte daraufhin gegen eine Hauswand, wie die Polizei mitteilt.