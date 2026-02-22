In Osterfeld investiert in den vergangene Jahren viel in städtische Objekte. Dort kommen vor allem Fördergeld aus dem Stadtsanierungsprogramm zu Einsatz. Warum die Stadt nun aber den schon beschlossenen Investitionsplan anpassen muss.

Das Rathaus in Osterfeld soll energetisch saniert werden.

Osterfeld/MZ. - Die Stadt Osterfeld hat in den kommenden Jahren einige Pläne. Die lassen sich aber großenteils nur mit Hilfe von Fördermitteln realisieren. Schon seit Jahren profitiert die Stadt etwa von Mitteln aus verschiedenen Stadtsanierungsprogrammen.