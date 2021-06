Schon wieder Einbruch in einer Gartenlaube in Zeitz

Einbruch in Gartenlaube in der Anlage Freie Gewerkschaften.

Zeitz - In eine Laube in der Gartenanlage „Freie Gewerkschaften“ wurde in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen. Unbekannte Täter zerschlugen die Scheibe, öffneten das Fenster und stiegen ein. Dabei ging Keramik zu Bruch. Gestohlen wurden zwölf Flaschen Mineralwasser. Der Einbruch wurde gegen 10.30 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen. Die Kosten für die Reparatur des Fensters werden auf zirka 60 Euro geschätzt.

„Es ist heute schon unser dritter Einbruch zu dem wir gerufen werden“, sagt der Polizist vor Ort. Er empfiehlt das Anbringen von einer Wildkamera. Die anderen beiden Einbrüche waren in der Anlage „Auf dem Gebind“ und „Reichsbahn Zeitz“, so teilt Gesine Kerwien vom Polizeirevier Burgenlandkreis mit. In der vergangenen Woche gab es ebenfalls drei Einbrüche in Gärten. (mz)