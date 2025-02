Die Gemeinde- und Ziag-Mitarbeiter am Bärengehege im Schlosspark: Jens Fritzsche, Frank Schaller, Christian Herzke, Maik Spindler und Ben Senftleben (v.l.)

Droyssig/MZ. - Für den stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Droyßig, Heiko Arnhold (CDU), gibt es keine zwei Meinungen. Ohne die Unterstützung durch die Zeitzer innovative Arbeitsfördergesellschaft mbH (Ziag) wären die Arbeiten vor allem an den Grünflächen kaum zu schaffen. „Wir haben ein neues Team von zwei eigenen Gemeindearbeitern. Aber gerade mit dem riesigen Schlossumfeld haben wir ein Areal, was mit nur zwei Leuten kaum zu schaffen ist“, sagt er. Deswegen sei er dankbar, „dass wir seit Jahren so eine gute Zusammenarbeit mit der Ziag haben. Und das wünsche ich mir auch für die Zukunft.“