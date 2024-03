Zeitz/MZ. - So will es die Tradition: Maria Fischer, Sachgebietsleiterin Kultur und Tourismus in Zeitz, holt ihr Schlüsselbund heraus und öffnet das große Tor zum Schlosspark Moritzburg Zeitz. Das ist das Signal zum Saisonstart im Zeitzer Gartentraum.

Mehr als 60 Kinder aus den Kindertagesstätten Albrechtstraße und Kleine Strolche, der katholischen Kita und vom Kreazentrum stürmten als erste die Anlage, auf der 2004 die erste Gartenschau des Landes Sachsen-Anhalt stattgefunden hat. Die ersten Besucher aus Zeitz und aus der Nähe von Gera folgten.

Der Schlosspark öffnet in diesem Jahr bereits am 28. März und nicht wie üblich am 1. April. So haben Besucher die Möglichkeit, das blühende Paradies schon ab Gründonnerstag und vor allem an den Osterfeiertagen, an denen ja bestes Wetter versprochen ist, zu besuchen. Geöffnet ist jeden Tag von 10 bis 18 Uhr.

Der Tageseintritt kostet drei Euro, ermäßigt 1,50 Euro, ein Kombiticket für den Besuch von Park und Museum Schloss Moritzburg acht Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Noch lohnt sich der Kauf der Saisonkarte, die bis 31. Oktober jeden Tag Zutritt zum Park gewährt und bei vielen Veranstaltungen sogar Ermäßigungen beim unabhängig vom Eintritt erhobenen Eintrittspreis. Die Saisonkarte kostet 25, ermäßigt 20 Euro.