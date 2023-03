Der Initiator der Proteste von 2019 gegen die Stationsschließungen im Zeitzer Klinikum steht jetzt wieder an vorderster Front. Was Udo Lange bewegt.

Zeitz/MZ - Am Mittwoch beginnen auf dem Altmarkt die Proteste gegen die Schließung von Geburtshilfe und Kinderstation im SRH-Klinikum Zeitz. Die Situation erinnert an 2019, als das schon einmal Thema war. Was ähnlich ist und was ganz anders erfuhr Angelika Andräs vom Initiator des Aktionsbündnisses Zeitz Udo Lange.