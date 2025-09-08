Claudia Berg und Nicole Täsch von der Touristeninformation organisieren die Stadtfeste in Gräfenhainichen. Was sie sonst noch planen.

Gräfenhainichen/MZ. - Das Hänicher Stadtfest 3.0 ist vorbei. Nicole Täsch und Claudia Berg von der Touristinformation haben es organisiert. „Es war ja nicht das Erste, da waren wir schon gut drin“, sagt Claudia Berg. Dennoch gab es in diesem Jahr eine Herausforderung, die es in den Jahren zuvor nicht so zu beachten galt. Das notwendige Sicherheitskonzept für ein solches Fest hat sich durch den Anschlag in Magdeburg auf den Weihnachtsmarkt deutlich verschärft.