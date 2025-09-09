Achtklässler der Sekundarschule Annaburg bekommen vom Wittenberger Verein „Bürger und Soldaten 1813“ eine besondere Geschichtsstunde geboten. Was die Artilleristen alles erzählen.

Mit Schwarzpulver, Uniform und Kanonendonner: Annaburger Schüler tauchen in die Zeit von 1813 ein

Bei der Preußischen Artillerie hat alles seine Ordnung. Vor dem Schuss wird das Kanonenrohr ordentlich gereinigt.

Annaburg/MZ. - Geschützführer Thomas Finke steht an der Kanone und hebt die Hand. Gleich passiert es! Die Schüler halten sich die Ohren zu und warten auf den Knall. Dieser Moment bildet den Abschluss einer spannenden Geschichtsstunde, die alle Beteiligten in die Zeit der Befreiungskriege (1813 bis 1815) zurückführt. „Der Stoff ist im nächsten Monat dran. Derzeit steht die Französische Revolution auf dem Plan“, erzählt Stefanie Hommers, die an der Sekundarschule Annaburg Geschichte unterrichtet. „Das macht richtig Spaß. Mehr Praxis geht nicht“, ergänzt Direktor Matthias Weiß, der am Montagvormittag mit in die „Schlacht“ gezogen ist.