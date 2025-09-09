Mit Mini-Tischen und kleiner Küche hat die Gemeinde Teutschenthal den ehemaligen Jugendclub in Dornstedt in ein modernes Kinderrestaurant verwandelt. Dabei haben sie auch für ein optisches Highlight gesorgt.

Kita „Max und Moritz“ in Dornstedt eröffnet Kinderrestaurant – dafür hat die Gemeinde 200.000 Euro investiert

Bürgermeister Tilo Eigendorf (v.l.n.r.), Leni Hesselbach, Kitaleiterin Karin Ries und Amtsleiterin für Bildung & Soziales Marianne Levai eröffnen die neue Kinderküche.

Dornstedt/Teutschenthal/MZ. - Winzige Tische, kleine Stühle und eine niedrige Arbeitsfläche: Was für Erwachsene auf den ersten Blick wie eine Miniaturwelt wirkt, eröffnet Kindern die Möglichkeit, ihre Umgebung in ihrer eigenen Größe zu erleben und dadurch Selbstständigkeit zu entwickeln. Große Freude herrscht deshalb in der Kita „Max und Moritz“ in Dornstedt.