  Krätze im Altenheim: Pflegeheim in Braunsbedra erneut betroffen

Dritter Ausbruch innerhalb eines Jahres Krätze in Pflegeheim in Braunsbedra – so viele sind betroffen

Bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres grassiert in einem Pflegeheim in Braunsbedra die Krätze. Die Einrichtung ist damit nicht allein. Die hochansteckende Hautkrankheit ist bundesweit auf dem Vormarsch, betraf zuletzt auch ein Altersheim in Teutschenthal. Die Leiterin des Heims in Braunsbedra erklärt, auf welche Hürden ihre Einrichtung bei der Bekämpfung der Krankheit stößt.

Von Luise Mosig und Diana Dünschel Aktualisiert: 09.09.2025, 09:53
Skabies hinterlässt oft typische Narben auf der Haut. (Symbolfoto: Henning Kaiser/dpa)

Braunsbedra/MZ. - Starker Juckreiz, Bläschen, mitunter ein brennendes Gefühl auf der Haut: Die Krätze, im Fachjargon Skabies, ist eine ansteckende Hautkrankheit, die von Parasiten ausgelöst wird. Die winzigen Milben haben zuletzt offenbar auch im Saalekreis gute Bedingungen vorgefunden. In mehreren Pflegeheimen ist Krätze (wieder) ausgebrochen, etwa in Braunsbedra und Teutschenthal.