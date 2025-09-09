Dritter Ausbruch innerhalb eines Jahres Krätze in Pflegeheim in Braunsbedra – so viele sind betroffen

Bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres grassiert in einem Pflegeheim in Braunsbedra die Krätze. Die Einrichtung ist damit nicht allein. Die hochansteckende Hautkrankheit ist bundesweit auf dem Vormarsch, betraf zuletzt auch ein Altersheim in Teutschenthal. Die Leiterin des Heims in Braunsbedra erklärt, auf welche Hürden ihre Einrichtung bei der Bekämpfung der Krankheit stößt.