Die Sanierung des 37 Meter hohen Wahrzeichens der Gemeinde Elsteraue in Predel hat begonnen. Doch noch fehlen 100.000 Euro, um das Projekt zu vollenden. Wie kann die Kirchengemeinde das Geld auftreiben? Und was verbirgt sich in der geheimnisvollen Kugel auf der Turmspitze?

Jetzt geht es los: Der schiefe Kirchturm von Predel wird saniert. Am Freitag wurde die Kugel auf der Turmspitze von Dachdeckern der Firma Fabian aus Magdala abgenommen. Sven Kohlberg (links) und Ralf Kügler nehmen sie herunter. Am Montag soll sie in der Kirche geöffnet werden.

Predel/MZ. - Er ist das Wahrzeichen von Predel und der Elsteraue: der schiefe Kirchturm von Predel. Jetzt ist es so weit – das 37 Meter hohe Bauwerk zeigt sich eingerüstet, am Freitag erfolgte der Startschuss für eine umfangreiche Sanierung. In den nächsten zwölf Wochen wird die Eindeckung des Turmes zuerst abgetragen, danach wechseln Zimmermänner morsche Holzbalken aus und anschließend wird der Turm wieder mit Schiefer eingedeckt. Rund 333.000 Euro soll die Sanierung kosten, rund 100.000 Euro davon fehlen derzeit noch in der Kirchenkasse.