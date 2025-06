Feuerwehr und Rettungskräfte sind in der Nacht zum Sonntag zu einem Wohnungsbrand Vor dem Johannisturm in Aschersleben gerufen worden. Vor Ort gestaltete sich die Lage zum Glück weniger dramatisch als zunächst angenommen.

Rauchmelder verhindern Schlimmeres: Feuerwehr rückt zu nächtlichem Einsatz in Aschersleben aus

Aschersleben/MZ - Auf dem Herd vergessenes Essen hat in der Nacht zum Sonntag die Freiwillige Feuerwehr Aschersleben zum Einsatz gerufen. Weil mehrere Rauchmelder Alarm gegeben hatten und Brandgeruch in der Luft lag, waren die Kameraden 1.18 Uhr zu einem Wohnungsbrand Vor dem Johannisturm in Aschersleben alarmiert worden.